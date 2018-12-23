Власти Черногории хотят автокефалии для своей церкви

Сейчас Черногорская православная церковь не имеет канонического признания.

Черногорская православная церковь провозгласила себя автокефальной в 1993 году rent-ap.com

Сербская православная церковь подрывает независимость Черногории и поэтому черногорские власти будут добиваться восстановления автокефальной Черногорской православной церкви.

Об этом в интервью телепрограмме Живая правда заявил президент Черногории Мило Джуканович, передает Европейская правда.

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“Сербская православная церковь очень настойчиво подрывает черногорскую независимость. Я считаю, что необходимо продолжить работу по восстановлению автокефальной Черногорской православной церкви, и государство будет заниматься этим и нести за это ответственность“, - сказал Джуканович.

Сербская православная церковь (СПЦ) является господствующей в Черногории, тогда как Черногорская православная церковь не имеет канонического признания.

Черногорская православная церковь, которая провозгласила себя автокефальной в 1993 году, подобно украинской церкви борется за международное признание. Сейчас ее усилия безуспешны, в частности, из-за давления СПЦ.

Стоит отметить, что украинский патриарх Филарет неоднократно выступал с поддержкой стремлений черногорцев иметь свою автокефальную церковь.

Как сообщалось 22 декабря, первый на Закарпатье приход УПЦ МП перешел в Поместную церковь.