Богатейшие люди мира за год потеряли $511 миллиардов - Bloomberg

Финансовый год стал неудачным для многих богатеев мира.

Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира за текущий год сократилось примерно на 511 миллиардов долларов - до 4,7 триллиона долларов.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Страна.

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В первой половине 2018 года суммарное состояние 500 самых богатых людей мира достигало рекордных 5,6 триллионов долларов из-за благоприятной ситуации на рынках, но сейчас стоимость акций целого ряда компаний снизилась.

Совокупная стоимость активов главы Amazon Джеффа Безоса, который занимает первое место в рейтинге богатейших людей мира, сократилась до 115 млрд долларов. При этом в сентябре он увеличил свое состояние до рекордных 168 млрд долларов.

Активы владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги оцениваются в 59,2 млрд долларов.

Глава Facebook Марк Цукерберг с января потерял 23 млрд долларов. Его состояние оценивается в настоящее время в 49,7 млрд долларов.

Неудачным был год и для мексиканского миллиардера Карлоса Слима - его состояние сократилось до 53,9 млрд долларов.

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По данным издания, в список 500 богатейших людей мира входят 173 миллиардера из США с совокупным состоянием 1,9 триллиона долларов. В течение года оно сократилось в общем сложности на 5,9%. Совокупный капитал 128 миллиардеров из азиатских стран в течение года сократился на 144 млрд долларов.

Как сообщалось, 18 декабря был опубликован ТОП-100 самых влиятельных украинцев.