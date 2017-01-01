На глубине 1900 метров ученые открыли новые виды крабов, лобстеров и криветок.

В Австралии открыли более 100 новых видов морских существ

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В Австралии открыли более 100 новых видов морских существ

В Австралии сотрудники Государственного объединения научных и прикладных исследований открыли более ста видов морских животных и новые участки коралловых рифов.

Об этом сообщает Scimex, передают Українські новини.

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В ходе исследования морских заповедных зон Австралии, на территории подводных гор, в частности, около острова Тасмания, были обнаружены новые виды животных. Вершины этих гор находятся на глубине 1-1,25 тысяч метров.

"Мы обследовали 45 подводных гор, семь изучили в деталях. Длина всего пути составила 200 км. Благодаря современным камерам мы "пролетели" над морским дном на высоте двух метров. Опустились на глубину 1900 метров, собрали 60 000 стереоизображений и записали 300 часов видео", - рассказал руководитель экспедиции Алан Уильямс.

Кроме того, уже известно, что ученые увидели новые виды моллюсков и рыб, акул-призраков, биолюминесцентных кальмаров, скатов и других.

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Также камеры обнаружили плотные коралловые рифы и одиночные мягкие кораллы, стеклянные губки тюльпана и криноиды, прикрепленные к морскому дну. Их цвета варьировались от нежных кремов и гвоздик до пурпурных, ярко-желтых и золотых тонов.

Исследователи собрали информацию о более чем сорока морских птицах и нескольких видах китов и дельфинов.

Как сообщалось в сентябре, на берегу Новой Зеландии нашли гигантское пульсирующее существо.