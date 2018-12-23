Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Макрон раскритиковал США за выход из Сирии

Комментариев: 1
Франция сохранит присутствие своих войск в северной части Сирии, поскольку считает, что боевики Исламского государства не были уничтожены.
Эммануэль Макрон недоволен Трампом
Эммануэль Макрон недоволен Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глубоко сожалеет о решении президента США Дональда Трампа вывести войска США из Сирии, сообщает Reuters.

"Союзник должен быть надежным... Я очень глубоко сожалею из-за принятого (Трампом) решения о Сирии", - сказал Макрон во время пресс-конференции в Чаде.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГИЛ в Сирии и отметил, что борьба с исламистами была единственной причиной присутствия американских войск в стране.

В Белом доме подтвердили, что США начали вывод войск из Сирии. По данным СМИ, США нужно 60-100 дней для вывода своих военных.

Франция сохранит присутствие своих войск в северной части Сирии, поскольку считает, что боевики Исламского государства не были уничтожены и продолжают угрожать интересам страны.

Из-за несогласия с решением Трампа по выводу войск из Сирии в отставку подал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, Сирия, Конфликт в Сирии, Исламское государство Ирака и Леванта, Исламское государство, новости Сирии, Эммануэль Макрон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Dmitriy7    23.12.2018, 18:54
Оценка:  0
Dmitriy7
макарон почему не в жэлете а
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь