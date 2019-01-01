Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп назвал нового главу Пентагона

Комментариев: 0
Нынешний министр обороны США Джеймс Мэттис ранее сообщил, что уйдет в отставку в конце февраля следующего года на фоне разногласий с Дональдом Трампом.
Шанахан идет на повышение
Шанахан идет на повышение
ТАСС
 
Первый зам министра обороны США Патрик Шанахан с 1 января станет и.о. министра после отставки нынешнего главы Пентагона Джеймса Мэттиса, сообщил президент США Дональд Трамп в воскресенье в Twitter.
 
"Рад объявить, что талантливый первый заместитель министра обороны Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности главы Пентагона с 1 января 2019 года. У Патрика большой список достижений, он многого добился за время работы заместителем, а до этого - в компании Boeing", - написал президент США.
 
Напомним, что у Мэттиса были разногласия с Трампом по поводу внешней политики США. В своем пиьсме президенту об отставке Мэттис подчеркнул, что США необходимо быть "недвусмысленными" в отношениях с Китаем и Россией.
 
"Китай и Россия стремятся сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью продвижения национальных интересов за счет США и союзников. Поэтому мы должны использовать все инструменты нашей военной мощи для обеспечения совместной обороны", – заявил глава Пентагона.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Пентагон, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь