В Германии первый город введет налог на пластик

Город Тюбинген на юго-западе Германии станет первым в стране, который введет налог на продукты одноразового использования - чашки для кофе, коробки для пиццы и другие контейнеры для доставки еды, сообщает Deutsche Welle.

Мэр города Борис Палмер от партии Зеленых сообщил, что городской совет уже работает над законодательством.

"Сделав производство мусора более дорогим, мы ликвидируем финансовые сдерживающие факторы ... Одноразовая упаковка не должна быть дешевле, чем многоразовая", - сказал мэр.

Согласно плану, новые сборы хотят ввести в течение ближайших месяцев. Магазины, кафе и рестораны быстрого питания должны будут платить налог за каждую использованную чашку или контейнер одноразового использования.

За период с 2016 пo 2017 годы расходы на утилизацию мусора в общественных местах Тюбингена выросли на 50 тысяч евро.

План городских властей отражает новую тенденцию отказа от использования одноразовых предметов из-за влияние отходов на окружающую среду и изменение климата.

Напомним, что Европейский союз согласился ввести запрет на пластиковые изделия одноразового использования, в частности, ватные палочки, пакеты, соломинки для напитков, тарелки и столовые принадлежности.