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Трамп рассказал о переговорах с Эрдоганом

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Президент США назвал свой разговор с турецким лидером о ситуации в Сирии продуктивным.
Трамп таки поговорил с Эрдоганом
Трамп таки поговорил с Эрдоганом
 
Президенты Соединенных Штатов Америки и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вывод американских военнослужащих из Сирии.
 
Трамп назвал свой разговор с турецким лидером продуктивным.
 
"У меня только что был долгий и продуктивный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мы обсудили ИГИЛ, наше взаимное участие в Сирии, а также медленный и скоординированный вывод войск США из этого района. Через много лет они возвращаются домой. Мы также обсудили расширение торговли", - отметил американский президент.
 
Напомним, что ТРамп рещил вывести американские войска из Сирии.
 
Трамп заявил, что оставил борьбу с Исламским государством в Сирии на "местные страны". Он подчеркнул, что изначально проведение военной операции США в Сирии против ИГИЛ должно было составлять всего три месяца, но по итогу затянулось на семь лет.
 
Израиль заявил, что при необходимости готов расширить проведение военных операций в Сирии после ухода войск США.
 
Спецпредставитель Трампа по вопросам борьбы с Исламским государством Бретт Макгурк подал в отставку из-за решения о выводе войск США из Сирии.
 
 
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Теги: Сирия, Дональд Трамп, Эрдоган, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
джеф    23.12.2018, 22:52
Оценка:  +1
джеф
А че без буквы П? Неучи?
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