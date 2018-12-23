Трамп рассказал о переговорах с Эрдоганом

Президенты Соединенных Штатов Америки и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вывод американских военнослужащих из Сирии.

Трамп назвал свой разговор с турецким лидером продуктивным.

"У меня только что был долгий и продуктивный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мы обсудили ИГИЛ, наше взаимное участие в Сирии, а также медленный и скоординированный вывод войск США из этого района. Через много лет они возвращаются домой. Мы также обсудили расширение торговли", - отметил американский президент.