Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сильное землетрясение произошло в Тибете

Комментариев: 0
Эпицентр землетрясения магнитудой 5,7 находился в 170 км на северо-запад от городского округа Шигадзе.
В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,7
В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,7


Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тибетском автономном районе Китая, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы вечером 23 декабря. Эпицентр землетрясения находился в 170 км на северо-запад от городского округа Шигадзе и в 335 км к западу от городского округа Лхасы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о разрушениях и пострадавших или погибших пока нет.

Напомним, 8 декабря у берегов японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,1. 6 декабря было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 на острове Ломбок в Индонезии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Землетрясения, Тибет, землетрясение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь