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США предупреждают: В Барселоне возможны теракты

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Госдеп предупредил граждан США о возможности терактов в центре Барселоны на новогодние праздники.
Госдеп США предупредил о возможности терактов в Барселоне
Госдеп США предупредил о возможности терактов в Барселоне

Госдепартамент США посоветовал американцам, которые на Рождество и Новый год планируют отправиться в Барселону проявлять повышенную осторожность в районе бульвара Рамбла в центре города. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.
 
Отмечается, что "террористы могут атаковать без предупреждения". "Испания: проявляйте повышенную осторожность в зонах движения транспорта, в том числе автобусов, в районе Барселоны Ла Рамбла во время рождественских и новогодних праздников", – указывается в сообщении Госдепа. 
 
"Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места", – подчеркнули в Госдепе. 
 
Дополнительных деталей в ведомстве не привели.

Исламисты пугают Испанию новыми терактами
 
Напомним, в августе 2017 года в центре Барселоны произошел теракт – микроавтобус наехал на толпу людей. В результате атаки погибли 14 человек, еще более 130 получили травмы. Спустя несколько часов после этого аналогичный инцидент произошел в городе Камбрильсе, в 120 км от Барселоны. 

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Теги: теракт, Испания, Барселона, Госдеп, теракты в Брюсселе
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Источник: korrespondent.net

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