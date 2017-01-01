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На Аляске белый медведь устроил игры с собакой

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В Сети появилось видео с играми медведя и собаки на Аляске. Хозяин пса снял на видео ,как собака и медведь играют.

Собака и белый медведь подружились на Аляске. Знакомство и игры животных снял на видео хозяин пса, передает Daily Mail.
 
На видеозаписи видно, как начала собака обнюхала медведя, а потом начала бегать вокруг, приглашая поиграть. Полярный медведь оказался весьма добродушным и согласился поиграть с собакой в догонялки.


Ранее сообщалось, что в берлинском зоопарке родился полярный медвежонок. Кроме того, эмоциональный медведь попал на свадебные фото.

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Теги: животные, собака, видео, Аляска, белый медведь
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Источник: korrespondent.net

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