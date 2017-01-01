Сильное землетрясение произошло у берегов Японии
Эпицентр землетрясения магнитудой 5,5 находился в 189 км от города Татеяма на острове Хонсю.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник, 24 декабря, в акватории Тихого океана недалеко от японского остров Хонсю, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 189 км от города Татеяма в префектуре Тиба. По интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как "очень сильное".
Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.
Напомним, ранее сильное землетрясение произошло в Тибете. Кроме того, мощное землетрясение произошло в Атлантическом океане.
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