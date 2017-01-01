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Сильное землетрясение произошло у берегов Японии

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Эпицентр землетрясения магнитудой 5,5 находился в 189 км от города Татеяма на острове Хонсю.
У берегов Японии произошло сильное землетрясение
У берегов Японии произошло сильное землетрясение
Flickr/ Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник, 24 декабря, в акватории Тихого океана недалеко от японского остров Хонсю, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
 
Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 189 км от города Татеяма в префектуре Тиба. По интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как "очень сильное".
 
Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.
 

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Теги: Япония, Землетрясения, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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