Сильное землетрясение произошло у берегов Японии

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,5 находился в 189 км от города Татеяма на острове Хонсю.



Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник, 24 декабря, в акватории Тихого океана недалеко от японского остров Хонсю, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.



Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 189 км от города Татеяма в префектуре Тиба. По интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как "очень сильное".



Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.



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