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Цунами в Индонезии: число жертв выросло до 229

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Около 720 получили ранения, еще 408 человек пропали без вести, более 4,4 тысячи человек покинули свои дома.
Число жертв цунами в Индонезии растет
Число жертв цунами в Индонезии растет

По меньшей мере 229 человек погибли, еще более 400 пропали без вести в результате удара цунами по побережью Индонезии. Об этом сообщил официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.
 
По его словам, на основе последних данных, полученных из районов, расположенных на островах Суматра и Ява, следует, что погибли 229 человек, около 720 получили ранения.
 
Еще 408 человек пропали без вести, более 4,4 тысячи человек покинули свои дома из-за разгула стихии.
 
Напомним, цунами обрушилось на пляжи у берегов Зондского пролива вечером в субботу, 22 декабря. Сильнее всего пострадали регионы между островами Ява и Суматра. По предварительной версии, цунами могло быть вызвано подводным оползнем, который, в свою очередь, спровоцировало извержение вулкана Кракатау.

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Теги: Индонезия, жертвы, цунами
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Источник: korrespondent.net

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