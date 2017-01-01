Цунами в Индонезии: число жертв выросло до 229

Около 720 получили ранения, еще 408 человек пропали без вести, более 4,4 тысячи человек покинули свои дома.



По меньшей мере 229 человек погибли, еще более 400 пропали без вести в результате удара цунами по побережью Индонезии. Об этом сообщил официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.



По его словам, на основе последних данных, полученных из районов, расположенных на островах Суматра и Ява, следует, что погибли 229 человек, около 720 получили ранения.



Еще 408 человек пропали без вести, более 4,4 тысячи человек покинули свои дома из-за разгула стихии.



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