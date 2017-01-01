В США автомобиль протаранил стену церкви

В городе Колумбус неизвестный на автомобиле врезался в стену церкви, пострадали шесть человек.



Во время воскресной службы в стену одной из церквей в американском городе Коламбус (штат Огайо) въехал неизвестный на автомобиле, ранив шесть человек, сообщает

Во время воскресной службы в стену одной из церквей в американском городе Коламбус (штат Огайо) въехал неизвестный на автомобиле, ранив шесть человек, сообщает Associated Press

Автомобиль въехал в стену с окном, большая часть раненых пострадала от его осколков. В здании церкви в тот день находилось около 100 человек в связи с предрождественскими мероприятиями.





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Водитель автомобиля пока не задержан, его личность не раскрывается.

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