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Число жертв цунами в Индонезии превысило 280

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Более 1000 человек пострадали в результате цунами. Еще около 57 человек объявлены пропавшими без вести.
Индонезия пострадала от цунами
Индонезия пострадала от цунами
twitter.com/OysteinLAnderse


Число погибших в результате цунами в Индонезии увеличилось до 281 человека, сообщает Associated Press.

При цунами также пострадали более 1000 человек. Около 57 человек объявлены пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в результате цунами в Индонезии погибли 229 человек.

Цунами обрушилось на пляжи у берегов Зондского пролива вечером в субботу, 22 декабря. Сильнее всего пострадали регионы между островами Ява и Суматра. По предварительной версии, цунами могло быть вызвано подводным оползнем, который, в свою очередь, спровоцировало извержение вулкана Кракатау.

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Теги: Индонезия, жертвы, цунами, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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