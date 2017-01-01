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Трамп: Эрдоган уничтожит остатки ИГИЛ в Сирии

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Турецкий президент является человеком, который "может сделать это", заявил лидер США, подчеркнув, что американские солдаты возвращаются домой.
Трамп и Эрдоган
Трамп и Эрдоган

Американский президент Дональд Трамп заявил 24 декабря, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал ему о намерении добить оставшиеся силы террористической организации "Исламское государство" в Сирии.

"Президент Турции Эрдоган уверенно заявил мне, что уничтожит все, что только осталось от ИГИЛ в Сирии... Он является человеком, который может сделать это. К тому же Турция находится буквально по соседству. Наши солдаты возвращаются домой!", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

19 декабря Трамп объявил о выходе армии США из Сирии. Его решение повергло в шок всех союзников и даже советников американского президента. Подробно в материале Ошеломив мир. Почему Трамп выводит войска из Сирии.

С-400 vs Patriot. Чьи секреты раскроет Турция

 

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Теги: США, Сирия, Дональд Трамп, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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