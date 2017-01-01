РПЦ попопытается повлиять на "ситуацию в Украине"
Русская православная церковь продолжит пытаться повлиять на ситуацию в Украине в связи с созданием независимой церкви, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью RT 24 декабря..
Для этого РПЦ будет обращаться в международные правозащитные организации. В Москве считают, что создание в Украине новой православной церкви "не приведет к решению религиозной ситуации в стране и гражданскому миру".
"Важно понимать: то, что произошло 15 декабря и произойдет 6 января, отбросит украинское общество еще дальше от мира, от решения религиозного вопроса", - сказал Легойда.
Ранее сообщалось, что Русская православная церковь готова к диалогу с Константинопольским патриархатом, но не к "отказу от истины"
Создание ПЦУ: реакция мировой прессы и соцсетей
11 октября Священный синод Константинопольской церкви запустил процесс создания автокефальной церкви в Украине.
15 октября РПЦ ответила разрывом евхаристического общения с Вселенским патриархатом в Константинополе. Константинополь был объявлен "раскольниками".
В Киеве 15 декабря в Софийском соборе состоялся объединительный собор, на котором утвердили будущую поместную православную украинскую церковь и выбрали главу - митрополита Епифания.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet