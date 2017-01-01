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РПЦ попопытается повлиять на "ситуацию в Украине"

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Создание Православной церкви Украины "отбросит украинское общество еще дальше от мира", считают в Москве.
Главный храм РПЦ
Главный храм РПЦ
Getty

Русская православная церковь продолжит пытаться повлиять на ситуацию в Украине в связи с созданием независимой церкви, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью RT 24 декабря..

Для этого РПЦ будет обращаться в международные правозащитные организации. В Москве считают, что создание в Украине новой православной церкви "не приведет к решению религиозной ситуации в стране и гражданскому миру".

"Важно понимать: то, что произошло 15 декабря и произойдет 6 января, отбросит украинское общество еще дальше от мира, от решения религиозного вопроса", - сказал Легойда.

Ранее сообщалось, что Русская православная церковь готова к диалогу с Константинопольским патриархатом, но не к "отказу от истины"

Создание ПЦУ: реакция мировой прессы и соцсетей

11 октября Священный синод Константинопольской церкви запустил процесс создания автокефальной церкви в Украине.

15 октября РПЦ ответила разрывом евхаристического общения с Вселенским патриархатом в Константинополе. Константинополь был объявлен "раскольниками".

В Киеве 15 декабря в Софийском соборе состоялся объединительный собор, на котором утвердили будущую поместную православную украинскую церковь и выбрали главу - митрополита Епифания.

 

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Теги: УПЦ МП, РПЦ, православная церковь, московский патриархат, автокефалия, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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