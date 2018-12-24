Военное положение в Украине вошло в топ-10 событий для россиян

Главными событиями для граждан РФ в 2018 году стали: открытие Крымского моста, пенсионная реформа и выборы президента.

Открытие Керченского моста стало самым важным событием в 2018 году для россиян. Об этом свидетельствует опрос Левада-центра, на которое ссылается РБК 24 декабря.

Запуск моста через Керченский пролив стал самым запомнившимся событием дла 47 процентов россиян. Пенсионная реформа стала главным событием для 46 процентов опрошенных. Для 37 процентов респондентов таким событием стали выборы президента.

Далее по важности следует чемпионат мира по футболу в России и пожар в торговом центре Зимняя вишня, в котором погибли более 40 детей.

Конфликт Киева и Москвы в Керченском проливе, а также военное положение в Украине стали самыми важными событиями для 25 процентов россиян. Стрельбу в Керченском колледже вспомнили 28 процентов респондентов.

В десятку ключевых событий для россиян также вошли военные действия в Сирии, зимние Олимпийские игры в Южной Корее и выступление российских спортсменов под нейтральным флагом, военный конфликт на Донбассе и гибель "главы ДНР" Александра Захарченко, протесты из-за президентских выборов и повышения пенсионного возраста.

45 процентов россиян заявили, что 2018 год для России был сложнее, чем 2017. При этом более трети (38 процентов) опрошенных сказали, что для них 2018 год также был труднее предыдущего, а для 50 процентов участников опроса этот год был таким же, как и прошлый. Для 13 процентов год выдался лучше прошлого.

Последствием военого положения в Украине для россиян стало закрытие границы для мужчин 16-60 лет. За это время на украинскую территорию не пустили 1,5 тысячи граждан РФ.

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