Среди пострадавших от цунами в Индонезии украинцев нет

Количество жертв стихии постоянно растет.

Более тысячи человек пострадали от стихии

Украинские туристы не пострадали от мощного цунами в Индонезии.

Об этом сообщает официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич на своей странице в Твиттер.

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“По предварительной информации, украинцев нет среди погибших и пострадавших от цунами в Индонезии. Консул: + 628788-489-0918“, - написал он.

Напомним, 23 декабря цунами обрушилось на западную индонезийскую провинцию Бантен недалеко от вулкана Анак Кракатау. Власти считают, что цунами, вероятно, было вызвано извержением вулкана.

По предварительным данным, стихия унесла жизни 281 человека, еще более тысячи человек пострадали и 57 - пропали без вести.