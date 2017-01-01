Более 300 украинцев не пустили в РФ после введения военного положения

Из России в Украину не смогли попасть уже более 1,5 тыс граждан РФ.

На 23 декабря с момента введения военного положения в Россию не пустили уже около 350 украинцев.

Читай также: Военное положение: Кто имеет право останавливать авто и как себя вести

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные советника председателя Госпогранслужбы Олега Слободяна.

В то же время, за указанный период в Украину не пропустили более 1,5 тыс граждан РФ.

“По состоянию на сегодня, более 1500 граждан России мы не пропустили на территорию Украины с начала военного положения. Что касается непропуска украинцев русскими, то сейчас таких случаев мы зафиксировали около 350“, - сказал он.

Читай также: Введение военного положение: Что может поменяться для водителей

По словам советника главы ГПСУ, за 23 декабря пограничники не пропустили в Украину около 100 человек из РФ.

Ранее мы рассказывали, что поменялось в условиях пересечения границы во время военного положения.

Также мы выясняли, сколько стоит купить права в интернете.