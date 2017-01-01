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Более 300 украинцев не пустили в РФ после введения военного положения

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Из России в Украину не смогли попасть уже более 1,5 тыс граждан РФ.
Примерно 350 граждан Украины не пустили в РФ
Примерно 350 граждан Украины не пустили в РФ
depositphotos.com

На 23 декабря с момента введения военного положения в Россию не пустили уже около 350 украинцев.

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Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные советника председателя Госпогранслужбы Олега Слободяна.

В то же время, за указанный период в Украину не пропустили более 1,5 тыс граждан РФ.

“По состоянию на сегодня, более 1500 граждан России мы не пропустили на территорию Украины с начала военного положения. Что касается непропуска украинцев русскими, то сейчас таких случаев мы зафиксировали около 350“, - сказал он.

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По словам советника главы ГПСУ, за 23 декабря пограничники не пропустили в Украину около 100 человек из РФ.

Ранее мы рассказывали, что поменялось в условиях пересечения границы во время военного положения.

Также мы выясняли, сколько стоит купить права в интернете.

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Теги: военное положение, Россия, Украина
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