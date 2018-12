Стало известно, почему погасла главная елка США

Главная рождественская елка США, растущая у Белого дома, погасла в результате нападения эмоционально неуравновешенного мужчины.

Об этом сообщает Ньюс Ван со ссылкой на ABC7.

Читай также: В Борисполе упала огромная новогодняя елка

Правоохранители уговорили американца слезть с дерева. Позже мужчину отправили на обследование.

В результате нападения сломалась гирлянда. Отремонтировать ее быстро не удалось в связи с сорванным документом о временном финансировании федерального правительства.

Читай также: В Киеве коммунальщики обработали елки вонючей жидкостью

“Прекращение финансирования 22 декабря привело к тому, что мы не можем решить проблему так быстро, как нам бы хотелось“, - заявил представитель Службы национальных парков, которая занимается обслуживанием, в том числе, и рождественской елки.

NEW video just into our newsroom, from a viewer who captured the moment the man first began climbing the National Christmas Tree earlier tonight near the White House. You can hear a child asking “What is he doing? Why is he doing that to the tree?“

Latest at 11 on @ABC7News pic.twitter.com/ExBDiJpRwR