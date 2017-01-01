Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стало известно, почему погасла главная елка США

Комментариев: 0
Иллюминацию не могут починить в связи с тем, что в США сорвалось принятие документа о финансировании.
На данный момент елка закрыта для посетителей
На данный момент елка закрыта для посетителей
EPA/UPG

Главная рождественская елка США, растущая у Белого дома, погасла в результате нападения эмоционально неуравновешенного мужчины.

Об этом сообщает Ньюс Ван со ссылкой на ABC7. 

Читай также: В Борисполе упала огромная новогодняя елка

Правоохранители уговорили американца слезть с дерева. Позже мужчину отправили на обследование.

В результате нападения сломалась гирлянда. Отремонтировать ее быстро не удалось в связи с сорванным документом о временном финансировании федерального правительства.

Читай также: В Киеве коммунальщики обработали елки вонючей жидкостью

“Прекращение финансирования 22 декабря привело к тому, что мы не можем решить проблему так быстро, как нам бы хотелось“, - заявил представитель Службы национальных парков, которая занимается обслуживанием, в том числе, и рождественской елки.

На данный момент служба пытается заключить отдельное соглашение на ремонт вышедшей из строя гирлянды, используя для этого пожертвования. 

Ранее сообщалось о том, за сколько продают елки в Украине и как сэкономить на ее покупке.

Поделись:
Теги: елка, сша, белый дом
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь