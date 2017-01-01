В Брюсселе неизвестный устроил стрельбу из автомата

Стрелявший скрылся с места происшествия. Его личность пока не удалось идентифицировать.

В Брюсселе вооруженный огнестрельным оружием мужчина стрелял по витрине ресторана. Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщает Интерфакс.

Официальный представитель прокуратуры Ине Ван Вимерш сообщил, что свидетель видел человека, стрелявшего из боевого оружия типа автомата Калашникова по витрине одного из ресторанов на авеню Луиз.

Сотрудники полиции обнаружили на месте три следа от пуль. На данный момент нет информации о пострадавших.

На момент стрельбы ресторан был закрыт. Стрелявший скрылся. В прокуратуре заявили, что свидетельств того, что это был теракт, нет.

Начато следствие, но пока никакой подозреваемый не идентифицирован.

Как сообщалось, 21 декабря в центре Вены произошла перестрелка, два человека получили огнестрельные ранения. Позже стало известно, что в ходе перестрелки погиб член мафиозного клана из Черногории.

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