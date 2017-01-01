Число жертв цунами в Индонезии увеличилось до 373

Из общего числа жертв стихийного бедствия 373 человека погибли, 1459 человек получили ранения.

В результате цунами в Индонезии число погибших увеличилось до 373 человек, еще 1459 пострадали. Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщила пресс-служба Индонезийского агентства по смягчению последствий стихийных бедствий.

По данным ведомства, 128 человек пропали без вести.

Отмечается, что число беженцев, которое первоначально составляло 11 453 человека, сейчас сократилось до 5361. Сокращение обусловлено тем, что люди вернулись в свои дома.

Также отмечается, что в некоторые районы, которые ранее были труднодоступны из-за разрушенных дорог, смогли добраться офицеры службы и тяжелая техника. Это и привело к росту числа подтвержденных жертв.

По данным спасателей, цунами разрушило или повредило 681 дом, 69 отелей и вилл, 420 лодок и судов, 60 торговых точек и магазинов, а также десятки автомобилей.

Ранее ученые подсчитали, что за минувшие 20 лет жертвами природных катаклизмов стали свыше 526 тысяч человек.

Мощное цунами в Индонезии: кадры последствий

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