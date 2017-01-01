Мэй решила сократить каникулы для правительства из-за Brexit

Тереза Мэй сократила рождественские каникулы чиновников с целью проведения экстренного заседания по "жесткому" Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сократила каникулы для чиновников правительство и встретится с ними 2 января, чтобы обсудить вопросы по Brexit. Об это в понедельник, 24 декабря, сообщает Daily Express.

В своем послании Мэй очередной раз призвала членов британского парламента одобрить соглашение по Brexit и обратилась с такой же просьбой к британцам.

Ранее премьер-министр Великобритании сообщила, когда состоится голосование по соглашению о Brexit.

Напомним, официальной датой Brexit является 29 марта 2019 года.

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