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Мэй решила сократить каникулы для правительства из-за Brexit

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Тереза Мэй сократила рождественские каникулы чиновников с целью проведения экстренного заседания по "жесткому" Brexit.
Мэй сокращает каникулы правительства
Мэй сокращает каникулы правительства

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сократила каникулы для чиновников правительство и встретится с ними 2 января, чтобы обсудить вопросы по Brexit. Об это в понедельник, 24 декабря, сообщает Daily Express.

В своем послании Мэй очередной раз призвала членов британского парламента одобрить соглашение по Brexit и обратилась с такой же просьбой к британцам.

Ранее премьер-министр Великобритании сообщила, когда состоится голосование по соглашению о Brexit.

Напомним, официальной датой Brexit является 29 марта 2019 года.

 

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Теги: Британия, Евросоюз, правительство, Великобритания, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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