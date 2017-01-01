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При атаке в правительственном квартале Кабула погибли 27 человек

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В результате вооруженной атаки в правительственном квартале ранения получили 20 человек.
20 человек получили ранения
20 человек получили ранения

В результате вооруженной атаки на правительственный комплекс в Кабуле в понедельник, 24 декабря, погибли по меньшей мере 27 человек. Об этом сообщило МВД Афганистана, информирует Al Jazeera.

Отмечается, что группа вооруженных людей совершила нападение на комплекс правительственных зданий в афганской столице, захватив в заложники сотрудников Национального управления по делам людей с ограниченными возможностями и семей жертв войны Афганистана. 

Большинство жертв - гражданские лица.

Как сообщил представитель Министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш, силы безопасности спасли более 350 человек. Силовики зачистили территорию от боевиков.

 

 

Напомним, в сентябре семь человек погибли и более 20 получили ранения в результате теракта в Кабуле.

Ранее в Кабуле жертвами двух взрывов стали более 20 человек.

 

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Теги: Афганистан, теракт, взрыв, жертвы, Кабул, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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