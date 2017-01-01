Полиция подтвердила угрозу теракта в Барселоне

Каталонская полиция подтвердила наличие данных о возможном теракте в столице региона Барселоне.

В Барселоне может произойти теракт



Полиция Каталонии в понедельник, 24 декабря, подтвердила получение информации об угрозе теракта в Барселоне на новогодние праздники, сообщают местные СМИ.



"Через международные каналы мы получили извещение о потенциальной террористической угрозе", – заявили в полиции.



В Барселоне усилены меры безопасности, в местах массового скопления людей увеличено число стражей порядка.



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