Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Полиция подтвердила угрозу теракта в Барселоне

Комментариев: 0
Каталонская полиция подтвердила наличие данных о возможном теракте в столице региона Барселоне.
В Барселоне может произойти теракт
В Барселоне может произойти теракт

Полиция Каталонии в понедельник, 24 декабря, подтвердила получение информации об угрозе теракта в Барселоне на новогодние праздники, сообщают местные СМИ.
 
"Через международные каналы мы получили извещение о потенциальной террористической угрозе", – заявили в полиции.
 
В Барселоне усилены меры безопасности, в местах массового скопления людей увеличено число стражей порядка.
 
Напомним, ранее об угрозе террористической атаки в Барселоне сообщил Госдеп США. По данным американцев, повышенную осторожность стоит проявлять на улице Рамбла.

В прошлом году в центре Барселоны произошел теракт – микроавтобус наехал на толпу людей. В результате атаки погибли 14 человек, еще более 130 получили травмы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Барселона, безопасность, Каталония, Теракт в Барселоне
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь