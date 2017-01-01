Полиция подтвердила угрозу теракта в Барселоне
Каталонская полиция подтвердила наличие данных о возможном теракте в столице региона Барселоне.
Полиция Каталонии в понедельник, 24 декабря, подтвердила получение информации об угрозе теракта в Барселоне на новогодние праздники, сообщают местные СМИ.
"Через международные каналы мы получили извещение о потенциальной террористической угрозе", – заявили в полиции.
В Барселоне усилены меры безопасности, в местах массового скопления людей увеличено число стражей порядка.
Напомним, ранее об угрозе террористической атаки в Барселоне сообщил Госдеп США. По данным американцев, повышенную осторожность стоит проявлять на улице Рамбла.
В прошлом году в центре Барселоны произошел теракт – микроавтобус наехал на толпу людей. В результате атаки погибли 14 человек, еще более 130 получили травмы.
В прошлом году в центре Барселоны произошел теракт – микроавтобус наехал на толпу людей. В результате атаки погибли 14 человек, еще более 130 получили травмы.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент