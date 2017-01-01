Ирак готов ввести войска в Сирию

Правительство Ирака готово ввести войска на территорию Сирии после вывода из страны военных США.



Ирак может развернуть войска в Сирии на фоне решения США о выводе своих военных с территории этой страны. Об этом заявил премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди, передает Associated Press.

По его словам, власти страны рассматривают все варианты для защиты Ирака от угроз, исходящих от пограничных государств.

23 декабря в Ираке прошло заседание совета безопасности, после которого в канцелярии премьера Ирака сообщили, что власти страны исполняют свои обязанности по принятию мер для предотвращения возможных последствий решения США по выходу из Сирии.

Напомним, 19 декабря Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны.

Трамп свое решение объяснил тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.

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