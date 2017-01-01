Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ирак готов ввести войска в Сирию

Комментариев: 0
Правительство Ирака готово ввести войска на территорию Сирии после вывода из страны военных США.
Ирак может развернуть войска в Сирии
Ирак может развернуть войска в Сирии
Getty Images


Ирак может развернуть войска в Сирии на фоне решения США о выводе своих военных с территории этой страны. Об этом заявил премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди, передает Associated Press.

По его словам, власти страны рассматривают все варианты для защиты Ирака от угроз, исходящих от пограничных государств.

23 декабря в Ираке прошло заседание совета безопасности, после которого в канцелярии премьера Ирака сообщили, что власти страны исполняют свои обязанности по принятию мер для предотвращения возможных последствий решения США по выходу из Сирии.

Напомним, 19 декабря Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны.

Трамп свое решение объяснил тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Ирак, войска, Конфликт в Сирии, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь