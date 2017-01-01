Автомобиль врезался в толпу пешеходов в Ливерпуле

Автомобиль наехал на толпу пешеходов в британском городе Ливерпуль, два человека получили ранения.



Автомобиль врезался в толпу пешеходов в британском Ливерпуле вечером 24 декабря, сообщает Daily Star.

Инцидент произошел возле ночного клуба. Белый кроссовер Ford наехал на группу из четырех человек и протащил одного из пострадавших на капоте несколько метров. Двое пострадавших были госпитализированы.

По данным полиции, автомобилем управлял 19-летний молодой человек, он задержан.

Автомобиль, на котором был совершен наезд, был угнан в конце октября, после кражи со взломом в Кенсингтоне.

Напомним, ранее в США грузовик насмерть сбил троих девочек-скаутов и женщину, которые собирали мусор вдоль дороги. В Китае внедорожник въехал в толпу людей, погибли три человека, еще 43 получили ранения.

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