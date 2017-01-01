Теракт в Кабуле: число жертв превысило 40 человек

Прибывшие силовики после продолжительной перестрелки убили троих боевиков в здании министерства общественных работ в Кабуле.

Не менее 43 человека погибли и еще 10 были ранены в результате атаки боевиков на правительственный комплекс в Кабуле. Об этом сообщает во вторник, 25 декабря, телеканал Tolo News со ссылкой на данные Минздрава Афганистана.

По уточненным данным, 24 декабря у здания министерства общественных работ в Кабуле произошли три взрыва. Затем внутрь ворвались вооруженные огнестрельным оружием террористы, убивая всех на своем пути.

Прибывшие силовики после продолжительной перестрелки убили троих боевиков. Пока продолжалась операция по обезвреживанию, несколько сотен чиновников забаррикадировались внутри офисных помещений. Впоследствии оттуда были эвакуированы 357 человек.

Изначально сообщалось о 27 погибших в результате теракта в Кабуле. Большинство жертв – гражданские лица.

Напомним, в сентябре семь человек погибли и более 20 получили ранения в результате теракта в Кабуле.

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