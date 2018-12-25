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В Китае мужчина угнал автобус и въехал в толпу

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Пять человек погибли и более 20 получили травмы, когда автобус врезался в толпу пешеходов.

Не менее пяти человек погибли и более 20 получили травмы после того, как неизвестный мужчина, вооруженный ножом, угнал автобус и врезался на нем в пешеходов в провинции Фуцзянь на юго-востоке КНР. Инцидент произошел в городе Лунъянь во вторник, 25 декабря.

По сообщению местной полиции, автобус сбил пешеходов, когда злоумышленник пытался уйти от погони. Среди погибших - один полицейский. В итоге угонщик был задержан. О его мотивах пока ничего не сообщается.

Китайский медиаресурс Duowei news, базирующийся в США, выложил в Twitter видеозапись, на которой запечатлены угнанный автобус, лежащие на земле люди и кадры задержания угонщика.

Ранее в Китае внедорожник въехал в толпу людей, погибли три человека, еще 43 получили ранения. А до этого автомобиль врезался в толпу пешеходов в британском Ливерпуле вечером 24 декабря.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: смерть, Китай, видео, жертвы, автобус, угон, жертва, китайцы
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Источник: korrespondent.net

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