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Королевские семьи в часовнях и елка в Эмиратах: как мир отмечает Рождество

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Папа Римский произнес традиционное благословение, короли, королевы и принцы приняли участие в церковных службах, а в Бангладеше подарки раздавали прямо на улице.
Королевские семьи в часовнях и елка в Эмиратах: как мир отмечает Рождество
© EPA/UPG
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  • Папа Римский Франциск произносит рождественское благословение Urbi et Orbi ("в город и на весь мир") в Ватикане
  • Наследная принцесса Норвегии Метте-Марит и наследный принц Хаакон после Рождественской службы в Осло, Норвегия
  • Королева Норвегии Соня и принц Сверре Магнус покидают часовню Холменколлен после Рождественской службы
  • Норвежский король Харальд в сопровождении священника Силье Карлсена (слева)
  • Герцогиня Сассексская Меган принимает участие в Рождественской церковной службе в Сандрингеме, Норфолк, Великобритания
  • Британский принц Уильям, герцогиня Кембриджская Кэтрин, герцогиня Сссекская Меган и принц Гарри
  • Королева Великобритании Елизавета II приняла участие в Рождественской церковной службе в Сандрингеме
  • Люди смотрят на рождественскую елку роскошного отеля Emirates Palace в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах
  • Бангладешские дети окружают Санта-Клауса во время празднования Рождества в Дакке в Бангладеше
  • Прихожанин католической церкви молится во время Рождественской мессы в церкви в Бангкоке в Таиланде
  • Comparsa "Mi Pequeno Gran Pais" (""Моя маленькая великая страна) играет на портовом рынке Монтевидео в Уругвае
  • Люди рассматривают рождественские украшения и огни в центре Тбилиси в Грузии
Королевские семьи в часовнях и елка в Эмиратах: как мир отмечает Рождество
Папа Римский Франциск произносит рождественское благословение Urbi et Orbi ("в город и на весь мир") в Ватикане
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Весь мир 24-25 декабря отмечал Рождество. Мы собрали для вас подборку фото из разных уголков планеты.

Так, Папа Римский Франциск произнес традиционное рождественское благословение Urbi et Orbi (“В город и на весь мир“) с центрального балкона базилики Святого Петра в Ватикане. Помимо прочего, в своем рождественском поздравлении он упомянул Украину, пообещав молиться за мир между христианскими конфессиями.

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В Британии в рождественской церковной службе приняла участие королевская семья - Сандрингем в Норфолке посетили герцогиня Сассексская Меган, принц Уильям, герцогиня Кембриджская Кэтрин, принц Гарри  и королева Великобритании Елизавета II.

Аналогично в Норвегии в часовне Холменколлен на Рождественской службе побывали наследная принцесса Норвегии Метте-Марит, наследный принц Хаакон, королева Норвегии Соня, король Харальд и принц Сверре Магнус.

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В Абу-Даби в Арабских Эмиратах местные жители снимали на смартфоны Рождественскую ель, установленную в роскошном отеле Emirates Palace, а в Бангладеше Санта-Клауса можно было встретить прямо на улице.

Проводили католические рождественские службы также в Таиланде, а в Уругвае люди на рынке танцевали в рождественских костюмах.

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Украсили елку в честь Рождества 25 декабря также в центре в Тбилиси в Грузии.

Напомним, ранее Папа Римский в своем поздравлении с Рождеством пожелал Украине мира.

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Теги: Рождество, Британия, Эмираты, Норвегия, Таиланд, Грузия
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