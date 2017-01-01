Папа Римский произнес традиционное благословение, короли, королевы и принцы приняли участие в церковных службах, а в Бангладеше подарки раздавали прямо на улице.

Папа Римский Франциск произносит рождественское благословение Urbi et Orbi ("в город и на весь мир") в Ватикане

Королевские семьи в часовнях и елка в Эмиратах: как мир отмечает Рождество

На весь экран Свернуть

Королевские семьи в часовнях и елка в Эмиратах: как мир отмечает Рождество

Читай также: Днепровские дайверы отпраздновали Рождество под водой - с шампанским и хороводом

Весь мир 24-25 декабря отмечал Рождество. Мы собрали для вас подборку фото из разных уголков планеты.

Так, Папа Римский Франциск произнес традиционное рождественское благословение Urbi et Orbi (“В город и на весь мир“) с центрального балкона базилики Святого Петра в Ватикане. Помимо прочего, в своем рождественском поздравлении он упомянул Украину, пообещав молиться за мир между христианскими конфессиями.

Читай также: Католическое Рождество: табу на тяжелый труд и охоту

В Британии в рождественской церковной службе приняла участие королевская семья - Сандрингем в Норфолке посетили герцогиня Сассексская Меган, принц Уильям, герцогиня Кембриджская Кэтрин, принц Гарри и королева Великобритании Елизавета II.

Аналогично в Норвегии в часовне Холменколлен на Рождественской службе побывали наследная принцесса Норвегии Метте-Марит, наследный принц Хаакон, королева Норвегии Соня, король Харальд и принц Сверре Магнус.

Читай также: “Бедный я“: Трамп остался один на Рождество

В Абу-Даби в Арабских Эмиратах местные жители снимали на смартфоны Рождественскую ель, установленную в роскошном отеле Emirates Palace, а в Бангладеше Санта-Клауса можно было встретить прямо на улице.

Проводили католические рождественские службы также в Таиланде, а в Уругвае люди на рынке танцевали в рождественских костюмах.

Читай также: Порошенко поздравил украинцев с Рождеством

Украсили елку в честь Рождества 25 декабря также в центре в Тбилиси в Грузии.

Напомним, ранее Папа Римский в своем поздравлении с Рождеством пожелал Украине мира.