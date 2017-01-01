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При столкновении повозок в Германии пострадали 20 человек

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Травмы двух пострадавших оцениваются как тяжелые. Одного из них доставили в больницу на вертолете.
Инцидент произошел в Баварии
Инцидент произошел в Баварии
twitter.com/brkaktuell

При столкновении двух конных повозок в Баварии получили травмы около 20 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press во вторник, 25 декабря.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде в коммуне Пфронтен на юге Баварии. В каждой из карет находилось по десять человек, в том числе дети.

Травмы двух пострадавших оцениваются как тяжелые. Одного из них доставили в больницу на вертолете.

Местная полиция начала расследование по делу о халатности, повлекшей причинение вреда здоровью людей.

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Ранее в Ровенской области маршрутка врезалась в повозку – погиб извозчик и лошади.

 

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Теги: ДТП, Германия, авария, лошади, лошадь, Бавария, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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