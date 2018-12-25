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Трамп заявил, что не уступит в споре о стене на границе с Мексикой

Комментариев: 2
По словам президента США, он не знает, когда закончится "шатдаун" - временная приостановка работы госучреждений из-за недостатка финансирования.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Часть федеральных учреждений в США будет закрыта до тех пор, пока демократы продолжат саботировать выделение средств из госбюджета на строительство заградительных сооружений на границе с Мексикой. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил во вторник, 25 декабря, отвечая на вопрос журналистов о возможности прекращения "шатдауна".

"Не могу сказать вам, когда правительственные (учреждения) откроются. Могу сказать лишь, что это не произойдет, пока у нас не появится стена, или забор, - называйте как хотите", - подчеркнул он.

По мнению главы Белого дома, поток наркотрафика в США или незаконную перевозку людей через границу можно остановить только посредством строительства заградительного комплекса.

"Мы не сможем обойтись без барьерных сооружений. Мы не сможем обойтись без стены", - отметил он.

Демократы настаивают на выделении дополнительных средств на техническое оснащение погранпостов, однако выступают против возведения заграждений.

Ранее Трамп одобрил контракт на строительство еще одного участка стены на границе с Мексикой протяженностью 185 километров. 

Источник: Русская служба DW

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Теги: США, граница, Мексика, Трамп, мигранты, Дональд Трамп, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    25.12.2018, 22:33
Оценка:  0
Колишній-східняк
Политика - это искусство компромисса. А это - просто самодурство.
Ruspidor    25.12.2018, 21:43
Оценка:  0
Ruspidor
Блондинка увлеклась....
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