Трамп заявил, что не уступит в споре о стене на границе с Мексикой

По словам президента США, он не знает, когда закончится "шатдаун" - временная приостановка работы госучреждений из-за недостатка финансирования.

Часть федеральных учреждений в США будет закрыта до тех пор, пока демократы продолжат саботировать выделение средств из госбюджета на строительство заградительных сооружений на границе с Мексикой. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил во вторник, 25 декабря, отвечая на вопрос журналистов о возможности прекращения "шатдауна".

"Не могу сказать вам, когда правительственные (учреждения) откроются. Могу сказать лишь, что это не произойдет, пока у нас не появится стена, или забор, - называйте как хотите", - подчеркнул он.

По мнению главы Белого дома, поток наркотрафика в США или незаконную перевозку людей через границу можно остановить только посредством строительства заградительного комплекса.

"Мы не сможем обойтись без барьерных сооружений. Мы не сможем обойтись без стены", - отметил он.

Демократы настаивают на выделении дополнительных средств на техническое оснащение погранпостов, однако выступают против возведения заграждений.

Ранее Трамп одобрил контракт на строительство еще одного участка стены на границе с Мексикой протяженностью 185 километров.

Источник: Русская служба DW