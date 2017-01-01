Индонезия создает новую систему оповещения о цунами

Технология, которая сейчас работает в стране, рассчитана для мониторинга землетрясения, но не оползней и извержений вулканов.

В Индонезии создадут новую систему оповещения о цунами. Об этом сообщила представительница Агентства по оценке и применению технологий Индонезии Иаяна Турьяна, информирует ВВС.

По ее словам, новый механизм будет определять размер волн. Это позволит значительно повысить безопасность.

Технология, которая сейчас работает в стране, рассчитана для мониторинга землетрясения, но не оползней и извержений вулканов. Именно из-за этого она не смогла сообщить о приближавшемся цунами.

Установка новой структуры буев начнется в следующем году.

Отметим, по состоянию на утро 25 декабря было известно о 429 жертвах.

Напомним, цунами было зафиксировано 22 декабря в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра.

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