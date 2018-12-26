Израиль совершил ракетную атаку на Дамаск - СМИ

Израильские военные самолеты ударили по окрестностям столицы Сирии, находясь в воздушном пространстве Ливана.

ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на западные окрестности Дамаска. Об этом вечером во вторник, 25 декабря, сообщило агентство SANA.

Отмечается, что большинство ракет были сбиты.

"Сирийская ПВО отразила атаку и сбила большую часть ракет, выпущенных с самолетов ВВС Израиля, зашедших через ливанское воздушное пространство", - заявил агентству сирийский военный источник.

В результате инцидента, пострадали трое сирийских военных и был поврежден склад боеприпасов.

При этом источник не назвал конкретных населенных пунктов, подвергшихся атаке.

По данныи сирийских СМИ, атака началась в 22.00 вторника и продолжалась более 1,5 часа.

Отметим, в армии Израиля сообщили, что военные задействовали систему противоракетной обороны для перехвата зенитной ракеты, выпущенной из Сирии.

По данным телеканала Al-Hadath, израильские ВВС нанесли удары по военным объектам и складам шиитской милиции Хезболлах и Корпуса стражей исламской революции, которые сражаются на стороне сирийской армии.

Как минимум три объекта были уничтожены в пригородах столицы Эль-Кисва и Димас, утверждает телеканал.

Напомним, последняя атака на южный пригород Дамаска произошла 29 ноября. Тогда СМИ сообщили, что во время операции Израиль потерял военный самолет. В израильской армии эту информацию опровергли.

Израиль продолжит военные операции в Сирии

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