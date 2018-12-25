Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Госдеп осудил атаку на здание МИД Ливии

Комментариев: 0
США выступили с осуждением террористической атаки, в результате которой погибли три человека и более 20 пострадали.
Здание МИД Ливии в Триполи после атаки
Здание МИД Ливии в Триполи после атаки

Вашингтон осуждает атаку на здание МИД Ливии в Триполи. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщил в Twitter заместитель представителя Госдепартамента США Роберт Палладино.

"США решительно осуждают сегодняшнюю террористическую атаку на министерство иностранных дел в Триполи. Мы выражаем наши искренние соболезнования и поддерживаем всех ливийцев, которые борются с терроризмом и стремятся к процветающей, стабильной и безопасной Ливии", - отметил Палладино.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в здании Министерства иностранных дел Ливии три человека погибли и 21 пострадал.

Среди погибших - смертник, приведший в действие взрывное устройство, еще одного нападавшего застрелил охранник.

В Триполи атаковали офис нефтяной корпорации, есть жертвы

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, теракт, Ливия, взрыв, МИД, атака, госдепартамент США, Госдеп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь