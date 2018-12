Госдеп осудил атаку на здание МИД Ливии

Вашингтон осуждает атаку на здание МИД Ливии в Триполи. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщил в Twitter заместитель представителя Госдепартамента США Роберт Палладино.

"США решительно осуждают сегодняшнюю террористическую атаку на министерство иностранных дел в Триполи. Мы выражаем наши искренние соболезнования и поддерживаем всех ливийцев, которые борются с терроризмом и стремятся к процветающей, стабильной и безопасной Ливии", - отметил Палладино.

The U.S. strongly condemns today's terrorist attack on the Ministry of Foreign Affairs in #Tripoli. We offer our sincere condolences and stand with all Libyans as they fight terrorism and work towards a prosperous, stable, and secure #Libya.