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В Конго неудачно сел самолет с российскими пилотами

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Транспортный самолет, который перевозил группу конголезских военных, совершил аварийную посдку в городе Бени.
В Конго произошла новая авария с самолетом Ан
В Конго произошла новая авария с самолетом Ан
militaryarms.ru

В Демократической Республике Конго 24 декабря произошел второй за неделю авиаинцидент с участием российских пилотов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Демократической Республике Конго Алексея Сентебова.

Отмечается, что самолет марки Ан, перевозивший группу конголезских военных, совершил неудачную посадку. На его борту находились 68 пассажиров. 

Воздушное судно, которым управляли российские граждане, "промахнулось с точкой посадки". В результате инцидента пострадали около 40 человек, восемь солдат получили серьезные травмы.

"Самолетом управляли российские граждане, но, согласно той информации, которой мы обладаем, они серьезно не пострадали", - отметил дипломат.

Напомним, на прошлой неделе в Конго разбился грузовой Ан-26, на борту которого находились 23 человека. В результате авиакатастрофы погибли семь человек, включая трех пилотов из РФ.

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Теги: Россия, самолет, авария, Конго, пилот, посадка [-
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Источник: korrespondent.net

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