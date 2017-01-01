В Китае хотят отменить перевоспитание проституток

Китайские проститутки и их клиенты могут быть задержаны и заключены под стражу для прохождения образовательного курса.

В Китае хотят изменить правила о перевоспитании проституток

Власти Китая могут отменить действующие около 30 лет правила, предусматривающие задержание и обязательное перевоспитание проституток и их клиентов. Об этом в среду, 26 декабря, сообщило издание China Daily.

Инициатива об отмене действующих правил была представлена Комитетом по правовым вопросам Всекитайского собрания народных представителей. Инициатива об отмене действующих правил была представлена Комитетом по правовым вопросам Всекитайского собрания народных представителей.

Комитет призывает компетентные органы внести сответствующее предложение для отмены существующих правил.

Согласно установленным Государственным советом в 1990-х годах правилам, проститутки и их клиенты за свою деятельность могут быть задержаны и заключены под стражу на срок от шести месяцев до двух лет.

За это время заключенные должны пройти образовательный курс по этическим и юридическим вопросам, они также должны выполнять полезные работы и проходить медицинское обследование.

Ожидается, что предложение может быть одобрено в субботу, 29 декабря, когда сессия закроется.

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