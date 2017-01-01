В Китае хотят отменить перевоспитание проституток
Власти Китая могут отменить действующие около 30 лет правила, предусматривающие задержание и обязательное перевоспитание проституток и их клиентов. Об этом в среду, 26 декабря, сообщило издание China Daily.
Комитет призывает компетентные органы внести сответствующее предложение для отмены существующих правил.
Согласно установленным Государственным советом в 1990-х годах правилам, проститутки и их клиенты за свою деятельность могут быть задержаны и заключены под стражу на срок от шести месяцев до двух лет.
За это время заключенные должны пройти образовательный курс по этическим и юридическим вопросам, они также должны выполнять полезные работы и проходить медицинское обследование.
Ожидается, что предложение может быть одобрено в субботу, 29 декабря, когда сессия закроется.
В Киеве два десятка проституток вышли на митинг
Напомним, в феврале 2018 года власти Амстердама ужесточили правила экскурсий в Квартале красных фонарей.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet