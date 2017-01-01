КНДР и Южная Корея провели церемонию соединения железных дорог
КНДР и Южная Корея провели в среду, 26 декабря, символическую церемонию соединения своих железных дорог, сообщает Интерфакс.
Она началась около 10.00 утра по местному времени (3:00 по киевскому времени) на северокорейской станции Пханмун в пограничном городе Кэсон.
Делегацию КНДР представляли заместитель министра железных дорог КНДР Ким Юн Хек, а также председатель комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон.
Кроме того, как отмечает агентство, в мероприятии приняли участие представители ООН,России, Китая и Монголии.
По данным южнокорейского министерства по делам объединения двух Корей, будут проведены дополнительные проверки, разработаны планы и проекты.
"Фактическое строительство будет вестись в соответствии с ситуацией, связанной с денуклеаризацией Севера и глобальными санкциями против Северной Кореи", - говорится в сообщении .
Напомним, ранее лидеры двух Корей КНДР - Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын - договорились до конца 2018 года начать работы по соединению железных и автомобильных дорог на западе и востоке.
В конце ноября впервые за десять лет из Южной в Северную Корею отправился поезд.
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