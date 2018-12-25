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Министру финансов США грозит отставка - CNN

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Американский лидер считает главу Минфина ответственным за падение основных фондовых индексов перед Рождеством.
Глава Минфина США Стивен Мнучин
Глава Минфина США Стивен Мнучин
Getty Images
 
Президент США Дональд Трамп недоволен работой министра финансов Стивена Мнучина. Об этом CNN рассказал близкий к Белому дому источник. 
 
Отмечается, что 25 декабря Трамп заверил журналистов, что доверяет министру финансов, а также считает его талантливым и умным человеком.
 
Однако, по информации источника телеканала, на самом деле президент считает Мнучина ответственным за снижение основных биржевых индексов накануне Рождества.
 
Он также указал, что министр финансов находится в "серьезной опасности", а растущее недовольство главы государства может привести к его увольнению.
 
"Мнучин находится под прицелом", - подчеркнул собеседник CNN. 
 
Белый дом отвергает данную информацию.
 
 
Ранее Трамп рассказал о недовольстве работой председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
 
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Теги: США, фондовый рынок, Минфин, Трамп, индексы, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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