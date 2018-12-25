Министру финансов США грозит отставка - CNN

Американский лидер считает главу Минфина ответственным за падение основных фондовых индексов перед Рождеством.

Президент США Дональд Трамп недоволен работой министра финансов Стивена Мнучина. Об этом CNN рассказал близкий к Белому дому источник.

Отмечается, что 25 декабря Трамп заверил журналистов, что доверяет министру финансов, а также считает его талантливым и умным человеком.

Однако, по информации источника телеканала, на самом деле президент считает Мнучина ответственным за снижение основных биржевых индексов накануне Рождества.

Он также указал, что министр финансов находится в "серьезной опасности", а растущее недовольство главы государства может привести к его увольнению.

"Мнучин находится под прицелом", - подчеркнул собеседник CNN.

Белый дом отвергает данную информацию.