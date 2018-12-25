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В Конго 27 человек погибли в столкновении автобуса и грузовика

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Авария произошло ночью в городе Кисанту, который находится в 200 километрах столицы страны –Киншасы.
Причиной ДТП стало превышение скорости
Причиной ДТП стало превышение скорости
actualite.cd

В результате столкновения автобуса и грузовика в Демократической республике Конго погибли по меньшей мере 27 человек, еще 17 получили ранения. Об этом сообщило местное издание actualite.cd со ссылкой на полицию во вторник, 25 декабря.

Отмечается, что авария произошло ночью в городе Кисанту, в 200 километрах столицы страны, Киншасы.

Среди пострадавших пять человек находятся в тяжелом состоянии.

В полиции заявили, что причиной столкновения транспортных средств стало превышение скорости.

Ранее стало известно, что в Конго произошел второй за неделю авиаинцидент с участием российских пилотов. Самолет марки Ан, перевозивший группу конголезских военных, совершил неудачную посадку. На его борту находились 68 пассажиров. Воздушное судно, которым управляли российские граждане, "промахнулось с точкой посадки". В результате инцидента пострадали около 40 человек, восемь солдат получили серьезные травмы.

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Теги: ДТП, авария, Конго, жертвы, погибли, пострадавшие, ДР Конго, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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