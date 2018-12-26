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В храме Гааги уже 1400 часов непрерывно идет служба

Комментариев: 2
Служители церкви длительной церемонией препятствуют депортации армянской семьи.
Пятеро членов семьи укрываются в церкви с 25 октября 2018 года
Пятеро членов семьи укрываются в церкви с 25 октября 2018 года
edition.cnn.com

В Голландии протестантская церковь ведет службу уже более 1400 часов, чтобы предотвратить депортацию армянской семьи Тамразян.

Об этом сообщает CNN, передает 112 Украина.

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“Служба работает круглосуточно с 26 октября - более 1400 часов. Согласно законодательству, полицейским не разрешается входить в церковь во время богослужения. Таким образом церковные лидеры пытаются помешать депортации семьи из страны“, - говорится в сообщении.

С тех пор сотни пасторов и волонтеров приняли участие в служении.

Тамразян проживают в Нидерландах почти девять лет, но их ходатайство о предоставлении политического убежища было отклонено. Министр миграции до сих пор отказывается продлить им возможность остаться. Церковь заявила, что разочарована бездействием министра и пообещала продолжить богослужение.

Как сообщалось 19 декабря, в РФ открывают духовно-спортивные клубы при церквях.

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Теги: церковь, Голландия, депортация, армяне
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Комментариев (2)
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doc1    26.12.2018, 10:19
Оценка:  -1
doc1
армяне это уголовники воры и паразиты! Они как евреии, прикидываются несчастными а потом вас обворуют и может даже убьют!
P_Skroob    26.12.2018, 09:46
Оценка:  0
P_Skroob
С Рождеством!
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