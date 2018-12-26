В храме Гааги уже 1400 часов непрерывно идет служба

Служители церкви длительной церемонией препятствуют депортации армянской семьи.

Пятеро членов семьи укрываются в церкви с 25 октября 2018 года edition.cnn.com

В Голландии протестантская церковь ведет службу уже более 1400 часов, чтобы предотвратить депортацию армянской семьи Тамразян.

Об этом сообщает CNN, передает 112 Украина.

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“Служба работает круглосуточно с 26 октября - более 1400 часов. Согласно законодательству, полицейским не разрешается входить в церковь во время богослужения. Таким образом церковные лидеры пытаются помешать депортации семьи из страны“, - говорится в сообщении.

С тех пор сотни пасторов и волонтеров приняли участие в служении.

Тамразян проживают в Нидерландах почти девять лет, но их ходатайство о предоставлении политического убежища было отклонено. Министр миграции до сих пор отказывается продлить им возможность остаться. Церковь заявила, что разочарована бездействием министра и пообещала продолжить богослужение.

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