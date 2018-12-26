В университете Пекина при взрыве погибли три студента

Взрыв и пожар произошли в химической лаборатории университета, где студенты проводили научные опыты.

Дым от взрыва на территории университета в Пекине Скриншот

В одной из лабораторий Транспортного университета Пекина произошел сильный взрыв и пожар. Погибли три студента, сообщает Синьхуа в среду, 26 декабря.

Сообщение об инциденте поступило на пульт пожарной службы в 09:34 по местному времени (03:34 по Киеву). Пожар стал следствием взрыва в химической лаборатории, где студенты проводили научные опыты.

На опубликованных видеороликах видно, что из здания на территории университета вырываются клубы плотного дыма.

Ранее в ноябре в китайской провинции Цзилинь произошел взрыв на машиностроительном заводе. Тогда погибли два человека и еще 24 пострадали.

А в результате взрыва вблизи химзавода в городе Чжанцзякоу на севере Китая не менее 22 человек погибли и более 20 были ранены.

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