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В России украинец получил восемь лет тюрьмы за "шпионаж"

Комментариев: 6
Заседание суда в Нижнем Новгороде проходило в закрытом режиме из-за секретных сведений. Игорь Кияшко не признал себя виновным.
Игоря Кияшко задержали 10 апреля
Игоря Кияшко задержали 10 апреля
zona.media

В России Нижегородский областной суд вынес обвинительный приговор гражданину Украины Игорю Кияшко по делу "о шпионаже" и "попытке контрабанды" частей двигателя военного самолета.

Об этом сообщает Интерфакс в среду, 26 декабря, со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерия Лазарева.

"Назначено восемь лет строгого режима", – сказал он.

Лазарев не уточнил статьи УК РФ, по которым Кияшко был признан виновным, но добавил, что "заседание проходило в закрытом режиме из-за секретных сведений".

Напомним, 10 апреля в России задержали 42-летнего Игоря Кияшко, который сам является адвокатом и майором МВД в отставке. Его обвинили по делу о контрабанде деталей для авиационных двигателей, а позднее – в сборе данных о ракетных комплексах С-400. Кияшко утверждал, что во время задержания ему подбросили секретные документы. Он категорически отрицал все обвинения против себя.

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Теги: Россия, Украина, суд, шпионаж, приговор, украинец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Rangol    26.12.2018, 11:30
Оценка:  -5
Rangol
Тут на днях украинский полицейский в парке ограбил беззащитную 12 летнюю девочку, отнял телефон угрожая табельным оружием, так он тоже не признает себя виновным. Заявил, что девочка сама виновата раз не хотела отдавать ему телефон. Это такая украинская школа парогенератор, не признавать себя
krolikoff_net    26.12.2018, 11:44
Оценка:  +1
krolikoff_net
У вас на россии на подобные случаи никто не обращает внимания. У вас за это даже не наказывают.
Rangol    26.12.2018, 12:10
Оценка:  0
Rangol
А это будет видно по приговору нарушителей границы России группой лиц по предварительному сговору и 24 моряков украины и двух агентов СБУ . Обратят на такой случай внимание или нет
Мапасяня    26.12.2018, 11:13
Оценка:  -1
Мапасяня
Извините, но что-то он совсем на украинца не похож. Украинец - "це карi очi i чорнi брова", это просто даже в песнях национальных поется. А на фото типичный русак. Я думаю очередной кремлевский фэйк.
Мапасяня    26.12.2018, 11:24
Оценка:  0
Мапасяня
Минус поставил какой-то русак или фсбшник ?
Мапасяня    26.12.2018, 11:26
Оценка:  +1
Мапасяня
Украина это южная страна, ну откуда у нас тут блондинчики с наивными голубыми глазками? Ну смешно же В лучшем случае белорус.
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