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Россия обратилась к Западу по ситуации на Азове

Комментариев: 7
Москва просит западные страны оказать влияние на Киев и заставить воздержаться от опрометчивых шагов.
РФ призвала Запад не допустить провокаций в Керченском проливе
РФ призвала Запад не допустить провокаций в Керченском проливе
golos-ameriki.ru

Россия призывает Запад воздержаться от поддержки новых “провокаций“ Украины в Керченском проливе. Об этом в среду, 26 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, Москва также просит оказать влияние на Киев и заставить воздержаться от опрометчивых шагов.

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“Мы рассчитываем, что западные кураторы Украины не только воздержатся от участия в этой абсолютно безумной инициативе, но и найдут способы урезонить правящий режим в Киеве и заставить его отказаться от принятия опрометчивых шагов, которые могут привести к очередному витку эскалации в регионе“, - сказала Захарова.

Ранее в РФ обвинили Великобританию в подстрекательстве Украины к новым военным провокациям. Так в Москве отреагировали на заход британского военного корабля в порт Одессы и предложение замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, который предложил отправить корабль ВМС Великобритании через Керченский пролив.

Отметим, в посольстве США в Украине призывали Россию сохранить Керченский пролив открытым и прекратить преследование международного судоходства в Азовском море.

При этом президент России Владимир Путин заявил, что строительство моста в Крым не мешает судоходству в Керченском проливе.

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Теги: Россия, Украина, Керченский пролив, МИД РФ, Запад
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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    26.12.2018, 13:53
Оценка:  0
русские провокаторы боятся совместной борьбы Украины с международными силами добра и свободы против русских оккупантов!
ShakhterDonetsk    26.12.2018, 13:38
Оценка:  -1
ShakhterDonetsk
Оккупанты пошли жаловаться на своих жертв. Какой то дебильныйц цирк.
Антибес    26.12.2018, 13:25
Оценка:  -2
Антибес
Во избежании провокаций заявите что в случае нарушения границы,все плавсредства-нарушители будут отправляться прямиком на дно морское.И о провокациях никто и думать не посмеет.
Мапасяня    26.12.2018, 13:24
Оценка:  0
Мапасяня
Кремлевские мрази летают в воздухе и не осознают, что есть все основания, что бы привлечь путина и его окружение к ответственности в гаагском трибунале. Путин преступник, а его окружение - соучастники. Очень жаль, что пока еще не достаточно сил для выдвижения инициативы по аресту путина.
Антибес    26.12.2018, 13:26
Оценка:  -2
Антибес
Смени методичку и похмелись.Твои влажные мечты так и останутся мечтами.
Мапасяня    26.12.2018, 13:26
Оценка:  0
Мапасяня
Тем не менее, я не сомневаюсь, что когда к власти придут настоящие либералы, путин и его коллеги будут обязательно привлечены к ответственности за все совершенные преступления. Путинской ордынщине не будет прощения никогда. У путина нет будущего и нет никаких шансов.
Мапасяня    26.12.2018, 13:29
Оценка:  +1
Мапасяня
Путин, ты злобный лживый полумерок. И хотя ты ложью и войной удерживаешь у власти, дни твои сочтены. А после того, как ты и вся твоя шайка примитивного жлобья будет предана справедливому международному суду, честные люди федерации смогут наконец вздохнуть с облегчением
Мапасяня    26.12.2018, 13:30
Оценка:  0
Мапасяня
и проголосовать за независимость республик от дикой московии и ее кремлевских обитателей.
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