Польша оставляет только один пешеходный переход на границе с Украиной

После закрытия в Угринове останется только один пеший переход в пункте Шегини.

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Польша прекращает эксперимент с пешеходным переходом на границе с Украиной в Угринове, поскольку граждане, которые пересекают там границу, начали создавать препятствия для проезжающих автомобилей.

Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает Укринформ.

“С 2015 года по инициативе украинской стороны, польская сторона пошла навстречу и в автомобильном пункте пропуска осуществлялся пропуск граждан, которые пересекали границу в пешем порядке“, - сказал представитель ГПСУ.

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По словам Слободяна, эксперимент с 2015 года пролонгировался ежегодно, но сейчас польская сторона решила завершить его ввиду того, что граждане, пересекающие там границу, начинают создавать препятствия для тех, кто едет на авто.

“Это просто рабочий момент, который требует доработки и выхода на другой уровень пограничного контроля на данном направлении“, – уточнилСлободян.

Он отметил, что на украинско-польской границе пеших переходов мало, после закрытия в Угринове останется только один в пункте Шегини.

Как сообщалось 22 ноября, Польша временно ввела дополнительный контроль на внутренних границах ЕС.