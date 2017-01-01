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Посетитель с пистолетом поздравил работников банка

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Неизвестный мужчина направил пистолет в кассира банка и поздравил его с Новым годом.

Посетитель одного из крупных банков Краснодара (РФ) ворвался в отделение с пистолетом в руке, чтобы поздравить сотрудников. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает Блокнот Краснодара, опубликовав соответствующее видео.

Отмечается, что мужчина показал сотрудникам пистолет, поздравил с Новым годом и вышел из отделения банка.

"Он сказал единственную фразу "С Новым годом" и покинул помещение", - сообщили в пресс-службе полиции.

Как пояснили правоохранители, молодой человек не выдвигал никаких требований. Было ли у него в руках настоящее оружие или муляж, пока неизвестно.

Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают личность мужчины.

 

Напомним, в начале декабря в Бразилии при попытке ограбления банка погибли 13 человек

А в Мукачево неизвестные грабители проникли в хранилище филиала VS Банка и обчистили там до 35 банковских ячеек, в которых находились ценности клиентов. Для этого злоумышленники проломили несколько уровней железобетонных перекрытий банка.

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Теги: Россия, банк, видео, оружие, Краснодар, пистолет
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Источник: korrespondent.net

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