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Израильские военные обстреляли авто атаковавшего палестинца

Комментариев: 1
Палестинец пытался наехать автомобилем на военных и гражданских. Военные открыли огонь по авто.
На лобовом стекле видны следы от пуль
На лобовом стекле видны следы от пуль
twitter.com/kann_news

В Израиле военные обезвредили палестинца, который попытался на автомобиле протаранить их на Западном берегу реки Иордан, сообщает в среду, 26 декабря, телерадиокомпания Кан со ссылкой на пресс-службу армии.

О наличии пострадавших со стороны израильтян и состоянии нападавшего информации не поступало.

"Нападавший прибыл из района (палестинского города) Наблуса и попытался совершить наезд на гражданских лиц и военных... Военнослужащие предотвратили теракт, нейтрализовав злоумышленника", - сказано в сообщении.

Также была опубликована фотография автомобиля со следами от пуль на лобовом стекле. Судя по снимку, передняя часть автомобиля сильно пострадала от столкновения с металлическими столбиками, которыми израильтяне ограждают автобусные остановки на Западном берегу.

Ранее в Израиле палестинец застрелил двух военных. Теракт произошел на автобусной остановке к северу от Иерусалима. До этого на автобусной остановке возле еврейского поселения Офра на Западном берегу реки Иордан палестинцы открыли огонь из автомобиля по группе израильтян. Тогда в результате стрельбы пострадали шесть человек.

 

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Теги: теракт, Израиль, Палестина, стрельба, арабо-израильский конфликт, военные, атака
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мескатоник    26.12.2018, 15:13
Оценка:  +1
Мескатоник
Типичная тактика кремлевских террористов. Респект Израилю. Думаю нам нужно так же поступать с кремлевскими чурками.
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