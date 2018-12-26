Путин назвал гарант безопасности России
В России испытали новый вид вооружения - гиперзвуковую систему Авангард, которая, как говорят в РФ, может поразить любые системы ПРО.
Гиперзвуковая система Авангард будет обеспечивать безопасность России на десятилетия вперед. Об этом в среду, 26 декабря, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что Министерство обороны РФ по поручению Путина провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.
"Новый вид стратегического оружия в мире появился у нас и надежно будет обеспечивать оборону нашего государства, нашего народа на десятилетия вперед", - заявил Путин.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, возможности испытанного планирующего крылатого блока позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем ПРО.
"В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона", - говорится в сообщении.
Путин заявил, что успешно прошедшая испытания система "Авангард" неуязвима для современных и перспективных ПВО и ПРО pic.twitter.com/LpSIJxfTm6— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 26, 2018
Напомним, 18 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг дал России 60 дней, чтобы начать выполнять соглашение по ракетам, после чего США разорвут договор.
Перед этим президент РФ Владимир Путин заявил, что ликвидация соглашения по ракетам между Россией и США может разрушить систему безопасности в мире.
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