Путин назвал гарант безопасности России

"Новый вид стратегического оружия в мире появился у нас и надежно будет обеспечивать оборону нашего государства, нашего народа на десятилетия вперед", - заявил Путин.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, возможности испытанного планирующего крылатого блока позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем ПРО.