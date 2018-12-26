Путин: Россия не собирается впадать в изоляционизм

Строить барьеры для международного экономического сотрудничества бессмысленно, считает президент РФ.

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов в среду, 26 декабря, заявил, что страна не собирается впадать в изоляционизм и строить барьеры для международного экономического сотрудничества, сообщает РИА Новости.

"Подчеркну, мы не собираемся впадать, конечно, в изоляционизм, об этом с вами тоже неоднократно говорили, строить какие-то барьеры для международного экономического сотрудничества. Понимаем прекрасно, что это само по себе будет сдерживать развитие страны", - сказал Путин.

Он отметил, что Россия вместе с партнерами, прежде всего, по евразийской интеграции открыта для торговых, технологических и инвестиционных обменов, а также кооперации.

Ранее сегодня Путин присутствовал при запуске новой российской ракеты, которую он считает гарантом безопасности страны на будущие десятилетия.

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