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Путин: Россия не собирается впадать в изоляционизм

Комментариев: 10
Строить барьеры для международного экономического сотрудничества бессмысленно, считает президент РФ.
Россия открыта для торговли и кооперации, заявил Путин
Россия открыта для торговли и кооперации, заявил Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов в среду, 26 декабря, заявил, что страна не собирается впадать в изоляционизм и строить барьеры для международного экономического сотрудничества, сообщает РИА Новости.

"Подчеркну, мы не собираемся впадать, конечно, в изоляционизм, об этом с вами тоже неоднократно говорили, строить какие-то барьеры для международного экономического сотрудничества. Понимаем прекрасно, что это само по себе будет сдерживать развитие страны", - сказал Путин.

Он отметил, что Россия вместе с партнерами, прежде всего, по евразийской интеграции открыта для торговых, технологических и инвестиционных обменов, а также кооперации.

Ранее сегодня Путин присутствовал при запуске новой российской ракеты, которую он считает гарантом безопасности страны на будущие десятилетия.

 

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Теги: Россия, экономика, Путин, торговля
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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Spoooooock    26.12.2018, 17:59
Оценка:  +4
Spoooooock
Иди намаз себе сделай. Очкоблуд кремлевский!
Spoooooock    26.12.2018, 17:59
Оценка:  +4
Spoooooock
Азиопа тебе поможет!
WTF2wtf    26.12.2018, 17:43
Оценка:  +3
WTF2wtf
Это он самовнушением сейчас занимается или для кого это очередное "опровержение реальности" от этого дяди???
Spoooooock    26.12.2018, 17:34
Оценка:  +5
Spoooooock
Кусок обоссаного дерьма
Spoooooock    26.12.2018, 17:26
Оценка:  +7
Spoooooock
"Строить барьеры для международного экономического сотрудничества бессмысленно, считает президент РФ".

И это говорит дегенерат, который последние 5 лет только тем и занимается, что нахватался для своей страны санкций как сучка блох?

Просто смехотворный лжец, как и путинские тролли.
x0_x*    26.12.2018, 17:41
Оценка:  +3
x0_x*
Ну пока что он только мечетей натроил в масквабаде, не знаю чем это ему помогло в международном сотрудничестве и с кем
Spoooooock    26.12.2018, 17:58
Оценка:  +3
Spoooooock
"Он отметил, что Россия вместе с партнерами, прежде всего, по евразийской интеграции..."

Дикая Азиопа их партнеры.
Ruspidor    26.12.2018, 17:19
Оценка:  -1
Ruspidor
Зато впали в марпзм....
Мапасяня    26.12.2018, 17:17
Оценка:  +9
Мапасяня
Что несет этот полоумный ублюдок? Да все твои действия провоцировали санкции и изоляцию и не знать об этом ты просто не мог!!!! Лживый мерзкий полумерок.
Ну ничего, раз ты пошел по этому изоляционному пути, то мы тебе поможем дойти до самого дна, а то и ниже
Мапасяня    26.12.2018, 17:18
Оценка:  +7
Мапасяня
Про изоляцию гаагском трибунале! Лживый кремлевский подлец!
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