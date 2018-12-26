30 ножевых ранений: В РФ убили 16-летнюю вице-чемпионку страны по плаванию

Тело девушки нашли на пустыре возле прокуратуры.

В городе Тольятти Самарской области России убили 16-летнюю вице-чемпионку России по плаванию среди юниоров Сафию Аскарову.

Об этом сообщают Новости Тольятти.

Тело девушки нашли на пустыре возле здания местной прокуратуры. На теле несчастной было обнаружено около 30 колото-резаных ранений на шее и туловище.

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Убийца был оперативно задержан. Им оказался ее бывший парень - 16-летний житель Тольятти. По словам убийцы, причиной преступления стал отказ Аскаровой возобновить с ним отношения. Он встретился с Аскаровой на пустыре и после отказа ударил ее ножом. Также он рассказал, что нанеся первые несколько ударов, перестал осознавать, что делает.

На видео шестнадцатилетний подозреваемый рассказывает о мотивах убийства в тот вечер: “Я с ней разговаривал о том, чтобы возобновить наши отношения. Но она сказала, что наши отношения надо закончить, что нам пора расстаться. Я ее уговаривал, а в ответ услышал: «Пошел ты на фиг». Я потерял контроль над собой. Это было в каком-то трансе. Я достал нож. Я не помню, куда наносил ей удары. Помню, что она пыталась убежать. Помню последний удар, когда она упала… Нож я бросил рядом“.

По словам подростка, он полностью осознал, что натворил, только когда ехал домой.

Преступнику избрана мера пресечения в виде пребывания под стражей сроком на два месяца. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье “убийство“.

Убийце грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Как сообщалось 10 декабря, российская 15-летняя спортсменка погибла от удара током.